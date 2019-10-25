Haberler » Gündem » 2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sonuç sorgulama ekranı

2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sonuç sorgulama ekranı

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen PMYO sınav sonuçları açıklandı. 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alınacak Polis Meslek Eğitim Merkezleri sınav sonuçlarına erişim açıldı. İşte, 2019 PMYO sınav sonuçları…

25.10.2019 18:092019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sonuç sorgulama ekranı

2019 yılı PMYO sınav sonuçları yayımlandı! 2019 PMYO sınav sonuçları Polis Akademisi başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Sınav sonuçlarının ardından adaylar yedek sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor.

2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrencinin alınacağı Polis Meslek Eğitim Merkezleri için sınav sonuçları açıklandı. İşte Akademiden yapılan duyuru:

''2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

PMYO SINAV SONUÇ EKRANI...

YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.''


Polis Akademisi, Polis, Memur, Gündem, Eğitim, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
18:09 2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sonuç sorgulama ekranı
11:06 25 Ekim resimli Cuma mesajları - En şık, anlamlı, hadisli Cuma mesajları
10:36 Reyting sonuçları 24 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova, Şampiyon, Seksenler! Dünün reyting canavarı kim?
10:17 Süper Loto sonuçları 24 Ekim 2019 - MPİ Süper Loto 627.hafta
10:03 Mucize Doktor 8. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 7. bölüm izle
09:19 Bir Zamanlar Çukurova 42. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm
23:59 Günlük burç yorumları 25 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
25.10.2019 18:53:31