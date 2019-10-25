2019 PMYO sınav sonuçları açıklandı! PMYO sonuç sorgulama ekranı

2019 yılı PMYO sınav sonuçları yayımlandı! 2019 PMYO sınav sonuçları Polis Akademisi başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilan edildi. Sınav sonuçlarının ardından adaylar yedek sonuçlarının ne zaman belli olacağını merak ediyor.

2.250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrencinin alınacağı Polis Meslek Eğitim Merkezleri için sınav sonuçları açıklandı. İşte Akademiden yapılan duyuru:

''2019 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

PMYO SINAV SONUÇ EKRANI...

YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.''