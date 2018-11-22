2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı İçin Protokol İmzalandı

22 Kasım 2018 Perşembe 11:53



22 Kasım 2018 Perşembe 11:53

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üniversitesi (KÜ) ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) arasında, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesinin ardından, İslam Bilim Tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla, işbirliği protokolü imzalandı.Protokol, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş tarafından imzalandı.İmzalanan protokol kapsamında, Türk bilim camiasının en değerli isimlerinden olan ve 2018 yılı haziran ayında hayatını kaybeden bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, üniversite içinde ve Bilecik genelinde tanıtılması, insanlığa yaptığı katkıların geniş kitlelere anlatılması amacıyla, panel, seminer, konferans, gezi gibi etkinlikler gerçekleştirecek. İmzalanan protokolle ilgili bir değerlendirme yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Prof. Dr. Fuat Sezgin gibi önemli bir değerin yeni kuşaklar tarafından daha yakından tanınmasının son derece önemli olduğunu ifade etti. Rektör Taş, yıl boyunca devam edecek faaliyetlerin yalnızca etkinliklerle sınırlı kalmayacağını, üniversite içerisinde uygun görecekleri bir mekana Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adını vereceklerini ve İslam Bilimleri Tarihi Araştırma Merkezi'nin kurulması için çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. - BİLECİK