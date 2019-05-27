Bartın Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun
ile öğretim elemanları ve öğrencilerin, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin
Yılı Toplantısı'na katıldıkları bildirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 1 Temmuz'da hayatını kaybeden Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın katılımıyla Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı.
Törene, Bartın Üniversitesi
Rektörü Uzun ile öğretim elemanları ve öğrenciler de katıldı.
Uzun, törenle ilgili yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısı yaşatmak ve fikirlerini genç nesillere aktarmanın önemli olduğunu söyledi.
Gösterdikleri hassasiyetten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a şükranlarını sunduklarını ifade eden Uzun, şöyle konuştu:
" Bartın Üniversitesi
'nde yıl boyunca düzenlenen etkinliklerle Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısı yaşatmak için gayret gösterildi. Batı Karadeniz
Üniversiteler Birliği dönem toplantısında üniversitelerimiz ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı arasında imzalanan protokolle de Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla yıl boyunca etkinlikler düzenlenmesi hedefledik. Bu hedefle sadece Türkiye
'nin değil dünyanın önde gelen bilim tarihçilerinden olan değerli hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak için üniversitemizde yıl boyunca çeşitli faaliyetler geçekleştirdik."
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Kaynak: AA