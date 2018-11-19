2019 Ramazan ve Kurban Bayramı Ne Zaman? İşte 2019 Bayram Tarihleri

Müslüman alemi için en önemli günlerden olan Ramazan ve Kurban bayramının 2019 yılında ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman?

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2019 Ramazan ayı, 06 Mayıs tarihinde başlayacak, 03 Haziran tarihinde arefe günü ile sona erecek. Ramazan Bayramının ilk günü ise 04 Haziran Salı gününe denk gelecek. Cuma gününün de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi halinde Ramazan Bayramı tatili hafta sonlarıyla birlikte 9 güne çıkabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

2019 Yılında Ramazan Bayramı şu günlere denk geliyor:

Ramazan Bayramı 1. Gün - 5 Haziran 2019 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün - 6 Haziran 2019 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün - 7 Haziran 2019 Cuma

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 yılında Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Dört günlük bayramın ilk günü 11 Ağustos Pazar günü olacak. Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü – 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün - 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün - 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün - 14 ağustos 2019 Çarşamba