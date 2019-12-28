2019 rapçilerin yılı oldu

Bu kural Türkiye için de geçerliliğini korudu.

Rap müzik 2019 un en çok dinlenen müziği oldu.Ezhel"in yılın en çok dinlenen sanatçısı oldugu 2019 yılında, Ben Fero , Sagopa Kajmer ve Norm Endergibi isimler liste başını çekti...Pop sanatçılarının rap müziğe nazaran daha ikinci planda kaldığı 2019 yılında, rapçilere karşı en büyük zaferi Rafet El Roman ve Gülşen kazandı.

Rafet el Roman "Unuturum Elbet" isimli single"ı sadece youtube da 178milyon dinlenme rakamına ulaşırken,Gülşen "Bir ihtimal biliyorum"şarkısı sadece you tube"da130 milyon kez dinlendi.Ezhel -Aya şarkısının 70 milyon youtube tıklanma rakamını yakalerken,

Ben Fero- Demet Akalın şarkısı 150 milyon youtube tıklanma rakamına ulaştı...