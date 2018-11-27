2019 Renault Megane Rs Trophy Ortaya Çıktı

CARMEDYA.COM – Renault
kısa süre önce Portekiz
"de 2019 Megane
RS Trophy için uluslararası bir sürücü etkinliği düzenledi.
Daha farklı
Trophy-rozetli model Mevcut Megane RS"e göre daha farklı. 2019 Megane RS Trophy, CUP şasi üzerinde yükseliyor. Torsen mekanik sınırlı kaymalı diferansiyel ve daha sert süspansiyonlar ile destekleniyor. Otomobilde 19 inç jantlar kullanılıyor.
Performans konusunda iddialı
Otomobilde 1.8 litrelik turbo destekli bir motor kullanılıyor. Bu motor 300 Hp güç ve 400 Nm tork değeri sunuyor. Bu seçenek isteğe bağlı olarak EDC şanzıman ile kombine edilmiş. Otomatik şanzıman ile kombine edilen motor 420 Nm tork değerine sahip. Model 0-100 hızlanmasını 5.7 saniyede tamamlıyor ve maksimum 260 km/s hız değerine sahip.
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