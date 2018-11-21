2019 Seat Leon Kamuflajlı Görüntülendi

Yenilenen yüzüyle önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen 2019 Seat Leon, test edildiği esnada kameralar tarafından görüntülendi. Dördüncü nesil Leon'un gövdesi tamamen kamuflajla kaplı olsa da, ilk olarak Tarraco SUV ile başlayan yeni tasarım dilinin izleri kolaylıkla görülebiliyor. Daha geniş ve önceki modele göre aşağıya konumlandırılmış ızgara ile daha keskin hatlara sahip inceltilmiş farlar yeni tasarımın ilk göze çarpan detayları arasında.

[bkzdh=105212]

[galeri=4731]