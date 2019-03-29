- 2019 Senegal
Pro Sörf Şampiyonası kapsamında Almadies kıyılarında yarışan sporcular Şampiyonaya İspanya
'dan katılan Ariana Thoa ile röportajŞampiyonaya Fransa
'dan katılan sporcu Ugo Robin ile röportaj Atlas Okyanusu
kıyısında yer alan Senegal, ilk kez profesyonel bir sörf şampiyonasına ev sahipliği yapıyor.
Başkent Dakar
'da Dünya Sörf Ligi (WSL) kapsamında düzenlenen 2019 Senegal Pro Sörf Şampiyonası'nda 20 ülkeden yaklaşık 80 sporcu yarışıyor.
Sörfçülerin şampiyona kapsamında Almadies kıyılarında dalgalarla yaptığı mücadele, heyecanlı anlara sahne oldu. Yarışmacılar, dört kişilik gruplar halinde dalgalarla kıyasıya mücadele etti. Dalgalarla mücadelelerini başarıyla bitiren sörfçüler büyük alkış aldı.
Şampiyonaya İspanya'dan katılan Ariana Thoa, yarışmada 30'dan fazla kadın yarışmacı olduğunu belirterek "Senegal sörf için güzel, fakat bugün yarışma biraz zor geçti, çünkü dalgalar güzel değildi" dedi.
Şampiyonaya Fransa'dan katılan diğer bir sporcu Ugo Robin ise " İkinci serimi tamamladım, toplam 4 seri olacak. 16 kişiyiz. Şampiyona Senegal tarafından yapılıyor. Dakar'ın Almadie semtindeki Vivier kıyısındayız. Yarışma tüm dünyada düzenleniyor. Fransa, Portekiz
, İspanya, Amerika
kıtasında, Peru'da, her yerdeyiz. Güzel bir hava var, gerçekten çok mutluyum" dedi.
31 Mart Pazar günü sona erecek şampiyonanın birincisi 5 bin dolar, ikincisi 2 bin 500 dolar para ödülünün sahibi olacak.
İspanya, Fransa, Senegal, Güncel
Kaynak: AA