2019 Takımlar Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Takımlar Avrupa
Şampiyonası Elemeleri B2 Grubu son maçında Danimarka
'yı 3-2 yenerek grubunu lider tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.
Danimarka ile Tozkoparan
Spor Salonu'nda karşılaşan ay-yıldızlılar, mücadeleye Sibel Altınkaya
, Özge Yılmaz
, Betül Nur Kahraman ve Gülpembe Özkaya'dan oluşan kadro ile çıktı.
Milli sporcu Sibel Altınkaya, ilk oyunda rakibi Sophie Walloe'yi 3-0 yendi ve skoru 1-0'a getirdi.
Özge Yılmaz, ikinci oyunda Stefanie Christensen karşısında 3-0 kaybetti ve 1-1 eşitlik sağlandı.
Betül Nur Kahraman üçüncü oyunda Mie Skov'a 3-1 yenildi ve Danimarka 2-1 öne geçti.
Dördüncü oyunda Sibel Altınkaya, rakibi Stefanie Christensen'i 3-0 mağlup etti ve eşitliği sağladı: 2-2.
Özge Yılmaz ise beşinci oyunda Sophie Walloe'yi 3-2 yendi.
Ay-yıldızlılar, sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Play-off grubunda başarılı olan takımlar ise 3-8 Eylül
2019 tarihlerinde Fransa
'nın Nantes
kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacak.
Danimarka,Avrupa