Haberler» Spor» Haber

2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı

2019 TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.

08.08.2019 00:10 2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı
2019 TFF Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray, maçın ardından düzenlenen tören ile kupasını aldı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan Süper Kupa Final maçında, Akhisarspor'u 1-0 yenen Galatasaray kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı. Fatih Terim'in madalyasını almak için platforma geldiği esnada ise Galatasaray taraftarı Eryaman Stadı'nı, "İmparator Fatih Terim" tezahüratı ile inletti.

Sarı-kırmızılıların kaptanı Selçuk İnan ve diğer futbolcular kupayı taraftara götürerek zaferi doyasıya kutladı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:23   Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Kupayı biz kaldırdık çok mutluyuz"
00:13   Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı
00:12   TFF Başkanı Özdemir: "Güzel bir final maçı oldu"
00:10   İrfan Saraloğlu: "Hakem maçın önüne geçti"
00:10   2019 TFF Süper Kupa'nın Şampiyonu Galatasaray kupayı kaldırdı
00:10   Bakan Kasapoğlu: "Centilmence rekabet dolu bir maç izledik"
00:08   Başakşehir Yardımcı Antrenörü Saraloğlu: Pes etmeyecek bir anlayışımız var