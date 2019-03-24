Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
(TOSFED) 2019 Türkiye
Tırmanma Şampiyonası'nın ilk ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu. Ege
Otomobil Sporları Kulübü tarafından Manisa
Büyükşehir Belediyesi, Demirci
Belediyesi ve Akıncılar Motosiklet
Kulübü desteğiyle Manisa
'da düzenlenen organizasyonda 24 sporcu yer aldı.
K1 kategorisinde Taner Oruç, K2'de Engin Apaydın, K3'te Ayhan Germirli, K4'te ise Emin Cem Yalın
birinciliğe ulaştı.
Ege Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Özgür Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirci
'nin organizasyona güzel bir ev sahipliği yaptığını, yarışların çok heyecanlı ve güzel geçtiğini belirterek, yarışları gelecek yılda da aynı parkurda düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
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Kaynak: AA