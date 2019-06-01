2019 Türkiye
Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışı olan Kartepe
Tırmanma Yarışı sona erdi. Kocaeli
Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen yarışta 5,3 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli Derbent
parkuru koşuldu.
Yarışta 4 kategoride 17 sporcu mücadele etti. Birinci kategoride Murat Can
Şen, ikinci kategoride Yiğit Sercan Yalçın, üçüncü kategoride Refik Bozkurt ve dördüncü kategoride Emin Cem Yalın
birinci oldu.
Kaynak: AA
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