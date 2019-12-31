Haberler » Magazin » 2019'un en çok aranan şarkıcıları - Magazin

2019'un en çok aranan şarkıcıları

Türkiye'de kadın sanatçılar arasında en çok Hadise, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı arandı.

31.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:05 2019'un en çok aranan şarkıcıları
Türkiye'de kadın sanatçılar arasında en çok Hadise, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı arandı.

Kobimedya A.Ş. popüler arama motoru Google'da, pop müzik kategorisinde yaptığı araştırmaya göre, 2019 senesinde en çok aranan kadın ve erkek şarkıcıları açıkladı. Türkiye, kadınlarda en çok Hadise'yi, erkeklerde ise en çok Tarkan'ı aradı.

Araştırma sonuçlarına göre, en çok aranan kadın pop şarkıcılar sıralaması şöyle;

Hadise: Hadise sırasıyla en çok Hakkari, Şırnak, Siirt, Şanlıurfa ve Muş'ta arandı.

Demet Akalın: Demet Akalın sırasıyla en çok Yalova, Bartın, Edirne, Kocaeli, Giresun'da arandı.

Aleyna Tilki: Aleyna Tilki sırasıyla en çok, Niğde, Iğdır, Adıyaman, Düzce, Rize'de arandı.

Sıla: Sıla sırasıyla en çok Tunceli, Hatay, İzmir, Muğla, Osmaniye'de arandı.

Hande Yener: Hande Yener sırasıyla en çok Sinop, Ardahan, Kırklareli, Aydın, Artvin'de arandı.

Araştırma sonuçlarına göre, en çok aranan erkek pop şarkıcılar sıralaması ise şöyle;

Tarkan: Tarkan sırasıyla en çok Ardahan, Tunceli, Kırklareli, İstanbul, Çanakkale'de arandı.

Mustafa Ceceli: Mustafa Ceceli sırasıyla en çok Karaman,Siirt, Kilis, Bitlis, Yozgat'ta arandı.

Murat Boz: Murat Boz sırasıyla en çok Hakkari, Çankırı, Erzincan, Tunceli, Ağrı'da arandı.

Edis Görgülü: Edis Görgülü sırasıyla en çok Giresun, Sivas, Bolu, Tokat, Isparta'da arandı.

Kenan Doğulu: Kenan Doğulu sırasıyla en çok Çanakkale, Muğla, İzmir, Yalova, İstanbul'da arandı. - İSTANBUL

Magazin

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

23:56   Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi - Magazin
23:41   Mustafa Ceceli: Yerli otomobili çıkar çıkmaz alacağım - Magazin
23:01   Esra Erol, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızı 24 saatte buldu - Magazin
22:53   Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 2020'ye dua ederek girdi - Magazin
22:33   Sıla, sevgilisi Hazer Amani ile yeni yıl fotoğrafı paylaştı - Magazin
21:45   Hadise kırmızılara büründü, takipçilerinden tam not aldı - Magazin
12:01   Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin karakterleri Forum Diyarbakır'da çocuklarla buluşacak - Magazin
09:53   2019'un en çok aranan şarkıcıları - Magazin
1.01.2020 01:06:42