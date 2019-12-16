2019'un en çok dinlenen şarkıları açıklandı!

2019'un en çok dinlenen sanatçılarını, şarkılarını ve albümlerini açıkladı. Post Malone,yılın sanatçısı olarak zirveye yerleşti.6,5 milyar dinlenme ile rapçi, şarkıcı ve söz yazarı Post Malone ilk kez, Spotify 2019 Özeti listesinde zirveye yükseldi.
Ezhel, geçen seneki yerini koruyarak, Türkiye'de 2019 yılının en çok dinlenen sanatçısı olurken, yılın şarkısı da yine Ezhel'den geldi. "Felaket" 2019'daen çok dinlenen şarkı olarak zirvedeki yerini aldı.
Billie Eilish'in "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?" albümü Spotify'da dünya genelinde 2019 yılının en çok dinlenen albümü oldu.
Türkiye'de ise yılın albümü yine bir rap sanatçısından geldi, Ben Fero'nun "ORMAN KANUNLARI" albümü Türkiye'de 2019 yılının en çok dinlenen albümü olarak birinci sırada yer aldı.
RAP ZİRVEDE
Türkiye'de en çok dinlenen TOP 5 şarkı listesinin zirvesinde Ezhel'in Felaket şarkısı yer alırken, Norm Ender'den Mekanın Sahibi, Ben Fero'dan Biladerim İçin, Ufuk Beydemir'den Ay Tenli Kadın ve Reynmen'in Ela şarkıları takip etti. TOP 10 şarkı listesinde baktığımızda 10 şarkıdan 8'i rap dünyasından gelirken, listenin 4'üncü sırasında bulunan Ufuk Beydemir'in Ay Tenli Kadın ve 10'uncu sırasında yer alan Feride Hilal Akın'ın Yok Yok şarkıları, rap müzikten farklı olarak pop türünde listeye giren iki şarkı olarak öne çıktı.
ONLİNE MÜZİK PLATFORMUNDA 2019 ÖZETİ
En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Post Malone
Billie Eilish
Ariana Grande
Ed Sheeran
Bad Bunny
En Çok Dinlenen Albümler:
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? – Billie Eilish
Hollywood's Bleeding – Post Malone
thank u, next – Ariana Grande
No.6 Collaborations Project – Ed Sheeran
Shawn Mendes – Shawn Mendes
En Çok Dinlenen Şarkılar:
"Señorita" – Camila Cabello, Shawn Mendes
"bad guy" – Billie Eilish
"Sunflower" – Post Malone, Swae Lee
"7 Rings" – Ariana Grande
"Old Town Road – Remix" – Lil Nas X, Billy Ray Cyrus
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Billie Eilish
Ariana Grande
Taylor Swift
Camila Cabello
Halsey
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
Post Malone
Ed Sheeran
Bad Bunny
Khalid
J Balvin
En Çok Dinlenen Podcast'ler:
The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
My Favorite Murder with Karen Kilgariff and Georgia Hardstark
Gemischtes Hack
Fest & Flauschig
The Misfits Podcast
Türkiye'de dinlenen şarkılarınözeti :
En Çok Dinlenen Sanatçılar:
Ezhel
Ben Fero
Sagopa Kajmer
Sezen Aksu
Yüzyüzeyken Konuşuruz
En Çok Dinlenen Albümler:
ORMAN KANUNLARI
Müptezhel
WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
Akustik Travma
Sevda Gibi
En Çok Dinlenen Şarkılar:
Felaket
Mekanın Sahibi
Biladerim İçin
Ay Tenli Kadın
Ela
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
Sezen Aksu
Billie Eilish
Ariana Grande
Sıla
Sertab Erener
En Çok Dinlenen Erkek Sanatçılar:
Ezhel
Ben Fero
Sagopa Kajmer
Ceza
Şehinşah
En Çok Dinlenen Podcast'ler:
Science Vs
The Joe Budden Podcast with Rory & Mal
Mythology
Serial Killers
Fest & Flauschig