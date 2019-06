2019'un En İyi 15 Ücretsiz Android Oyunu

Konsollar ve bilgisayarlar oyun oynamak için akıllı telefonlara karşı çok daha avantajlı ve üstün durumda. Her ne kadar akıllı telefonlara karşı üstünlük sağlasalar da her an yanımızda olan akıllı mobil oyun oynama deneyimini yaşayabiliyoruz. Son yıllarda bu deneyim giderek kaliteli bir hal almaya başladı.Another Eden:Hikâyesi etkileyici bir RPG oyunu olan Another Eden, tarihte zaman yolculuğu yaparak geleceğinizi kurtarmak için savaştığınız bir oyun. 2017'de Japonya 'da en iyi mobil oyun seçilen yapım bu yıl tekrardan hit oldu. Güzel bir deneyim yaşamak isterseniz Another Eden'i oynamanızı tavsiye ederiz.Alto's Odyssey:Alto's Odyssey, ücretsiz olarak oynayabileceğiniz çok güzel oyunlardan bir tanesi. Basit mekanikleri, muhteşem grafikleri ve rahatlatıcı atmosferiyle oyunculara güzel bir deneyim sunuyor. Engelleri aşarak amacımıza çalışmaya çalıştığımız oyunda uygulama içi satın alım seçenekleri de mevcut.Asphalt 9: Legends:Asphalt serisi mobil oyun sektöründe oldukça iyi bir konumda yer alan oyun serilerinden birisi. Serinin en yeni oyunu olan Asphalt 9: Legends, oyunculara 50'den fazla araç sunuyor. HDR kalitesinde grafikler de sunan oyun, olduğu konumu oldukça hak ediyor.Brawl Stars:Clash of Clans, Clash Royale ve Boom Beach'in yapımcıları tarafından yapılan oyun, arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz ve çeşitli modlar barındıran bir savaş oyunu. Üç dakikadan kısa süren savaşlarla arkadaşlarınıza meydan okurken oyun sırasında keyifli zamanlar da geçireceksiniz.Critical Ops:Telefonunuzda online bir şekilde oynayabileceğiniz, planlar ve taktikler yaparak rakiplerinizi alt edebileceğiniz bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkan Critical Ops, 50 milyon indirme sayısına ulaşarak zaten ne kadar kaliteli bir yapım olduğunu kanıtlıyor. İki takım halinde birbirinizle savaştığınız oyunda gerçekten iyi plan yapmanız gerekiyor.FIFA Futbol Yılların futbol oyunu FIFA serisinin mobil versiyonu olan FIFA Futbol, kendi kadronuzu kurarak diğer oyunculara karşı mücadele etmenize olanak sağlıyor. Gelişmiş oyun motoru ve grafikleriyle göz dolduran FIFA Futbol, mobil cihazlardaki en iyi futbol oyunu olarak gösteriliyor.Final Fantasy Brave Exvius:Final Fantasy sevenler için Final Fantasy Brave Exvius, mobil platformdaki en iyi Final Fantasy versiyonu olarak görülüyor. Orijinal oyundan birçok parça barındıran oyunda zorlu rakiplerle başa çıkmak için beyninizi biraz zorlamanız gerecek. Günlük olarak verilen ek görevler ve aktiviteler oyunun sizi kendine bağlayacak özelliklerinden birisi.Hearthstone: Heroes of Warcraft:Hearthstone: Heroes of Warcraft, kendi kartlarını biriktirdiğin, kart destesi oluşturabildiğin ve kurduğun bu kart destesini başka oyunculara karşı düelloda kullanabildiğin bir kart oyunu. Bu tarz oyunları sevenlerin kaçırmaması gerek oyunlardan birisi.Fortnite Mobile:İlk çıktığı günden itibaren oldukça büyük bir başarıya atan Fortnite, geçtiğimiz sene oyunu mobil platformlara da getirdi. Mobil platformlarda da oldukça büyük bir başarı yakalayan Fortnite, yılın en iyi oyunlar listesinde olmayı sonuna kadar hak etti.Shadowgun Legends:Shadowgun, ölümcül bir uzaylı istilasına uğrayan dünyayı kurtarmak için savaşan karakterleri yönettiğimiz bir oyun. Savaşın gidişatına yön verip dünyayı bu büyük tehlikeden kurtarmak için oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.Pocket City:Belediye başkanı olarak kendi şehrinizi kurup yönetebileceğiniz bir oyun olan Pocket City, size yönetici olmanın keyifli ama bir o kadar zor kısımlarını yaşatıyor.PUBG Mobile:Mobil oyun sektörünün gidişatını değiştiren oyun PUBG Mobile, PUBG'nin PC versiyonuyla yarattığı büyük sükseyi devam ettirdi. 100 kişinin uçaktan atlayarak bir haritaya inip son bir kişi kalana kadar savaştığı hayatta kalma oyunu şu an dünyanın en çok oynanan mobil oyunu.Sky Force Reloaded:Shooter oyunlarını sevenlerin çok sevdiği bir seri olan Sky Force serisinin yeni oyunu, uçağınızla hedeflerinizi vurduğunuz ve size gelen tehlikelerden kaçtığınız bir oyun. Sky Force Reloaded, gayet güzel grafikleriyle oyunculara oldukça keyifli anlar yaşatıyor.Vainglory:Vainglory, belki de şu anda Android'de bulunan en iyi MOBA oyunu. Tüm MOBA'larda gördüğünüz gibi insanlarla ekip oluşturabilecek ve diğer takımlara yönelebileceksiniz. İyi grafiklere, kilidini açıp oynayabileceğiniz 25'ten fazla kahramana sahip olan oyunda isterseniz botlarla karşıda oynayabilirsiniz.Tabii ki... Kafa Topu 2:Canımız, ciğerimiz Kafa Topu 2'yi listeye eklemesek olmazdı. İlk versiyonu ile oldukça büyük başarılara imza atan Kafa Topu, ikinci oyunuyla da oyunculara oldukça güzel anlar yaşatıyor. Kariyer modu, karakter özelleştirmeleri ve özel yetenekler gibi pek çok özelliğin olduğu Kafa Topu 2'yi hâlâ oynamadıysanız hemen bir göz atın.