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2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

İngiliz kulübü Liverpool'un Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi.

07.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:47 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu Mane

Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Mısır'ın Hurgada kentinde gerçekleşen törende sahibini buldu. Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, ödülü son 2 yıldır alan Mısırlı takım arkadaşı Muhammed Salah ve 2016'nın kazananı Cezayirli Riyad Mahrez'i geride bırakan Mane, ödüle ilk defa layık görüldü.

ÖDÜLÜ KAZANAN 18. FARKLI FUTBOLCU OLDU

Mane, ilk kez 1992'de verilen ödülü kazanan 18. farklı futbolcu oldu. Ödülü, 4'er kezle en fazla Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure elde etti. 27 yaşındaki Mane, geçen yıl 'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına önemli katkıda bulunmuş, Senegal Milli Takımı formasıyla da Afrika Uluslar Kupası'nda 2'nciliğe ulaşmıştı.


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Kaynak: AA

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