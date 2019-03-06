2019'un İlk 2 Ayında Havalimanlarında 26,8 Milyon Yolcuya Hizmet Verildi

Kaynak: DHA

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), Türkiye genelinde Ocak ve Şubat ayında 26 milyon 832 bin 758 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.DHMİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılının ilk iki ayında gerçekleşen hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Ocak ve Şubat ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 123 bin 464, dış hatlarda ise 78 bin 462 oldu. Üst geçiş (overflight) trafiği 70 bin 741 olarak gerçekleşti. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle birlikte 272 bin 667'ye ulaştı.Türkiye geneli havalimanları iç hatlarda 16 milyon 196 bin 817 yolcu, dış hatlarda ise 10 milyon 601 bin 637 yolcu taşındı. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 26 milyon 832 bin 758 yolcu taşındı. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise iç hatlarda 130 bin 60 ton, dış hatlarda 393 bin 363 ton, toplamda ise 523 bin 423 tona ulaştı.