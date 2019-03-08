2019'un İlk 'Yalıtım Semineri' Erzurum'da Gerçekleşti

İZODER Başkanı Levent Pelesen:

" Erzurum'da ısıtma amaçlı tüketilen yakıtta yüzde 50 tasarruf ancak yalıtımla mümkün olabilir"

Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak ve vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam eden İZODER, 2019'un ilk seminerini Erzurum'da gerçekleştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği protokolü çerçevesinde şimdiye kadar 8 ilde 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenleyen İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), 2019'un ilk seminerini Erzurum'da gerçekleştirdi. 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri-Erzurum', Politek partnerliğinde, Aspol, Filli Boya/Capatect, İzocam, Kalekim, Mardav, MegaBoard, Terrawool sponsorluğunda Polat Erzurum Resort Otel'de düzenlendi.

'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri-Erzurum', Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak, İZODER Başkanı Levent Pelesen, öğretim üyeleri, mimar ve mühendislerin yanı sıra, kamu, STK ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Isı yalıtımı hava kirliliğinin de önüne geçecek

Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Rahmi Şenocak yaptığı açılış konuşmasında, yalıtımın insan sağlığı ve konforu için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurguladı. Rahmi Şenocak, "Erzurum'da kışlar ağır şartlarda geçiyor. Soğuk hava şartları ise fosil yakıt kullanımı ile beraberinde hava kirliliğini getiriyor. Bu şartlar altında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirilmesine büyük önem veriyoruz ve destekliyoruz. Isı yalıtımı sayesinde tüketilen yakıtta yüzde 50 yakın tasarruf sağlanıyor. Böylece hava kirliliğinin önüne geçebiliriz" dedi.

Sert iklim şartlarından korunmak için en etkili çözüm yalıtım

Ülke genelinde yalıtım bilincini artırmak, kamu ile sektör temsilcilerini buluşturmak, vatandaşlara çözüm önerileri sunmak amacıyla Anadolu'da 'Tüm Yönleriyle Yalıtım Seminerleri' düzenlemeye devam ettiklerini belirten İZODER Başkanı Levent Pelesen, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz seminerlerin gördüğü yoğun ilgi, Anadolu'ya açılma stratejimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 2019 yılındaki ilk durağımız Erzurum'da da yalıtım hayati öneme sahip bir konu. Kışların çok soğuk ve karlı geçtiği Erzurum'da sert iklim şartlarından korunmak için en etkili çözüm, binaları yalıtım sistemleri ile donatmaktır" diye konuştu.

Tüketilen yakıtta yüzde 50 tasarruf

Yalıtımla kışın ısıtma amacıyla harcanan yakıttan ortalama yüzde 50 tasarruf sağlandığına dikkat çeken Levent Pelesen, "Doğru ısı yalıtımı uygulamaları, yakıt masraflarını yarı yarıya düşürüyor. Yalıtım Erzurumlular'ın bütçesini ve konforunu da doğrudan ilgilendiriyor" dedi.

Son yasal düzenlemelerle birlikte yalıtım sektörünün gelişiminin ivme kazandığını vurgulayan Levent Pelesen, şöyle konuştu: "Isı, su, ses ve yangın yalıtımı, her şeyden önce Türkiye'nin geleceği için stratejik öneme sahip bir konu. Vatandaşların yalıtım konusunda doğru bilgilere sahip olması çok önemli çünkü tüm yalıtım uygulamalarıyla, güvenli, sağlıklı ve konforlu yaşam alanlarına sahip oluyoruz. Elbette eksiklikler, düzeltmeler olacaktır ancak önemli olan, sektörün bir nirengi noktası kazanmasıdır. Ayrıca Bakanlığımızın bize verdiği görev ve yetkiyle Su ve Ses Yalıtımı Yönetmelik Kılavuzlarının yazılması için de çalışmalara devam ediyoruz. Kılavuzların da doğru yalıtım uygulamaları için sektöre katkısı büyük olacaktır."

Alanında uzman konuşmacılar yalıtımı masaya yatırdı

'Tüm Yönleriyle Yalıtım Semineri-Erzurum'da, 'Su Yalıtımı Yönetmeliği Neler Getiriyor', 'Su Yalıtımı Uygulamaları', 'Yangın Yalıtımı ve Yangın Güvenliği Tedbirleri', 'Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı ve Isı Yalıtımı Uygulamaları', 'Ses Yalıtımı Yönetmeliği ve Ses Yalıtımı Uygulamaları' başlıklı oturum ve sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler