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2019'un "muhteşem çocuğu" Ömer Faruk Beyaz

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 2019'un "muhteşem çocuğu" seçildi.

02.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:16 2019'un
19 Yaş Altı Takımı'nın orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, 2019'un "muhteşem çocuğu" seçildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, footballtalentscout.net tarafından düzenlenen ve dünyada yetenekli 40 genç futbolcunun yer aldığı ankette 167 bin oy kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki futbolcusu Ömer Faruk, bu oyların 81 bin 202'sini alarak birinci oldu.
Ömer Faruk Beyaz'ın zirvede yer aldığı ankette 'nın Vasco takımından Talles Magno ikinci, Brezilya'nın Flamengo takımından Reinier ise üçüncülüğü elde etti.

Fenerbahçe, Brezilya, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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