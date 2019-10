2019'un ödüllü fotoğrafları ziyarete açıldı

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı ikinci sergi, İstanbul 'da açıldı.Geçen yılın önemli olaylarını içeren ödüllü fotoğraflar, Beyoğlu Belediyesinin katkılarıyla Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.Serginin açılışında konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nda böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirdi.Yıldız, serginin duayen foto muhabiri Ara Güler'in vefat yıl dönümünde açılmasının ayrı bir anlam taşıdığının altını çizerek, "Habercilikte haber aslında ayrıntıda gizlidir. Bir fotoğrafta bütün ayrıntıları, hatta bir yazıda bulamayacağınız ayrıntıları bulabilme imkanı olduğunu düşünüyorum. Bir fotoğraf belki sayfalarca anlatmaya çalıştığımızı tek bir karede anlatabilir." dedi.Yarışma jürisinin fotoğrafları seçme noktasında işinin kolay olmadığını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:"Bundan sonra da inanıyorum ki Anadolu Ajansı, güvenilir haber kaynağı olma konusunda kıvanç duyduğumuz bir kuruluş. (Sergide) emeği geçenleri tebrik ediyorum ve herkese teşekkür ediyorum. Beyoğlu Belediyesi ve Anadolu Ajansı olarak bu anlamda bir iş birliğinin bundan sonra da devam etmesi arzusunda olduğumu ifade ediyorum.""Dünyanın en zengin fotoğraf arşivlerinden birini oluşturduk"Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ ise haberin vazgeçilmez ögelerinden birinin fotoğraf olduğuna işaret ederek, "Anadolu Ajansı olarak 100 yıllık habercilik mecramızda ve maceramızda dünyanın en zengin fotoğraf arşivlerinden birini oluşturduk. Bu süreçte hep beraber foto muhabirliğinin gerektirdiği cesaret ve emeğin de tanıkları olduk." ifadelerini kullandı.Kızıldağ, Anadolu Ajansının milli mücadele döneminde cephedeki zaferleri duyurmak adına kurulduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansı o günden bugüne misyonundan hiç vazgeçmedi. Dünyanın her yerinde mazlumların sesi olmayı sürdürdü ve bundan sonra da sürdürmeye devam edecek. Bizler bu görevin zorluklarını çok iyi biliyoruz. Tecrübelerimiz bize genç foto muhabirlerin emeklerini ödüllendirerek, onları cesaretlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor ve zorunlu kılıyor. Bundan dolayı Istanbul Photo Awards projemizi başlattık. Bu yıl beşinci kez düzenlediğimiz ve dünya basınında her geçen yıl daha fazla yankı bulan, tüm çalışma arkadaşlarıma heyecan ve gurur veren bu projeden dolayı tüm arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.""Yarışmamız bu yıl 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdi"Bu yıl yarışmaya, aralarında Suriye, Myanmar, Meksika ve Endonezya'nın bulunduğu savaş, çatışma ve afet bölgelerinden yaklaşık 15 bin fotoğrafın başvuru yaptığını aktaran Kızıldağ, "Haber ve spor kategorilerinde başvuru alan yarışmamız bu yıl 10 ülkeden 12 fotoğrafçıyı ödüllendirdi. Tecrübeli editör ve foto muhabirlerinden oluşan jüri için bu seçimi yapmak, hiç de kolay olmadı. Bu sergide İstanbulluların ziyaretine açtığımız kazanan fotoğrafları, yıl sonuna kadar Tokyo ve New York'un yanı sıra yurt dışında farklı kentlerde de sergilemeyi planlamaktayız." dedi.Şaban Kızıldağ, yarışmanın resmi sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları (THY) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansına (TİKA) da teşekkür ederek, şunları kaydetti:"Beyoğlu Belediyesine, başkanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarıma sergiye katkılarından ve katılımlarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Kasım'da başlayacak yarışmanın başvuru süreci sonrasında mart ayında bu yılın en etkileyici fotoğraflarını sizlerle paylaşacağız."Sergiye İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz'ın yanı sıra AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türker Pirtini ve AA üst düzey yöneticileri katıldı.Açılışa konuk olan jüri üyesi Ahmet Sel de katılımcılara fotoğrafların hikayesini anlatarak, sergiyi gezdirdi.Sergide, Filistin'de çekilen ve teknolojinin hayatın içerisindeki yerini gösteren "Yılın Fotoğrafı" ödülünün sahibi "İsrail-ABD-Filistin Çatışması" adlı eserin yanı sıra haber, spor dallarında tekil ve seri fotoğraflar, 25 Kasım'a kadar görülebilecek.