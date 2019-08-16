Üniversite kayıtları için gerekli evraklar 2019! Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?

ÖSYM, YKS sonuçlarını açıkladıktan sonra öğrenci ve velilerini tatlı bir telaş sardı. Bir yandan üniversite kayıtları ne zaman başlıyor diye merak ederken bir yandan da üniversite kayıt için gerekenlerin neler olduğu araştırılıyor. Üniversite e kayıt belge sorgulama işleminin hangi siteden yapıldığı ise ayrı bir merak konusu. Peki, kayıtlar ne zaman başlıyor? Üniversite e kayıt belge sorgulama nereden yapılır? İşte üniversite kayıt için gerekli evraklar 2019!

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE E KAYIT BELGE SORGULAMA

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 2019

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri