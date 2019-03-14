2019 Yaz Kampı

2019 yılı için düzenlemiş olan yaz kampı bu yıl çocukların farklı aktiviteler ve sporlar eşliğinde hem öğrenmesini hem de eğlenceli vakit geçirmesini sağlamaktadır. Farklı kulvarlarda eğitim almak isteyen çocuklar için hazırlanmış olan kamplarda uzman eğitmenler tarafından eğitim verilmektedir.

Gençler veya çocuklar için hazırlanmış olan kamplarda özellikle birbirinden farklı sporlar üzerinden eğitim verilmektedir. Çocuklarınızın yaz tatilini dolu dolu geçirmesini sağlamak istediğinizde tercih edeceğiniz farklı spor kategorilerine göre katılacakları kamplar hakkında site üzerinden detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.

Yüzme Kursu

Yüzme öğrenecek olan gençler ya da çocuklar için denemiş olan yüzme kursu kapsamında deneyimli eğitmenler tarafından eğitim verilmektedir. Kurs süresi boyunca çocukların ya da gençlerin yüzme eğitimi ile yüzmeyi öğrenmesi ve aynı zamanda olimpik havuzda yüzme olanağı elde etmesi sağlanmaktadır.

Yaz tatilinde özellikle karnesini alan çocuklara hediye vermek isteyenler için hazırlanan kurslar çocukların yazı daha iyi değerlendirmesine olanağı sağlamaktadır. Özel olarak verilecek olan yüzme eğitimleri ile birebir öğrencilerle ilgilenmektedir. Yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyenler site üzerinden yapılacak olan işlemler doğrultusunda kısa süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Yaz Kampı Kayıtları

Yaz aylarında özellikle farklı yaşlardaki çocukların farklı aktiviteleri ile keyifli vakit geçirmesi ve farklı spor dallarına yönelmesi için hazırlanmış olan kamplar yazı en iyi şekilde geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Yaz kampına kayıt yaptırmak isteyenler iletişim bilgileri üzerinden yapılacak görüşmeler dahilinde taleplerini ileterek gerekli kayıt işlemlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilirler. 2019 yılı için hazırlanmış olan yaz kampında her yaştan öğrenciler için kampçılık üzerine eğitim verilmesi ve farklı sporlara yönelmesi sağlanmaktadır.

Jimnastik Kursu Kayıtları

Jimnastik eğitimi almak isteyen çocuklar için hazırlanmış olan jimnastik kursu kayıtları başlamıştır. Kayıt yaptırmak isteyenler özellikle site üzerinden yapılacak olan incelemeler dahilinde bu konuda detaylı bilgi alarak kayıt süresini geçirmeden işlem yapabilirler. Kayıt yaptırmak isteyenler site üzerinden yapacakları talepler doğrultusunda işlemleri sorunsuz şekilde gerçekleştirebilirler.

2019 yılı yaz kursları özellikle farklı alanlarda spor ve kamp eğitimi almak isteyen çocuk veya gençler için hazırlanmış olan kurslara kayıt yaptırılmasını sağlamaktadır. Farklı yaşlardaki öğrenciler için gerçekleştirilecek olan kayıt işlemleri sırasında özellikle belirlenmiş olan kurslar üzerinden tercih yapılabilir. Alanında uzman olan eğitmenler tarafından verilecek olan eğitimler farklı sporlara yönelmek isteyen çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamaktadır.

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