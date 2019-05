2019 Yaz Spor Okulları Başlıyor

Ramazan ayı sonrası başlayacak olan ve 2 dönem şeklinde yapılacak yaz spor okullarının kayıtları 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlayacak.

Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine yardımcı olmak, onları farklı spor aktiviteleriyle buluşturarak boş zamanlarını kaliteli ve verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla her yıl yaz ve kış dönemi olmak üzere İnegöl Belediyespor bünyesinde gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmeleri, keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri adına yaz dönemi yeni öğrencilerini bekliyor. Belediye Başkanı Alper Taban, 2 dönem halinde gerçekleşecek Yaz Spor Okulları için tüm çocukları kayıt olmaya davet etti.

TÜM HEYECANIYLA BAŞLIYOR

Belediyespor bünyesinde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her alanda yer alarak hizmetlerimizi halkımız ile buluşturmaya devam ediyoruz. Belediye olarak alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan spora, kültür sanattan eğitime ilçe halkının gereksinimi olan her faaliyet ve çalışmada var olmaya çalışıyoruz. 'Spor kenti İnegöl' kimliğine değer katmak için şehrimizin dört bir tarafına, semt sahaları, spor salonları ve futbol sahaları kazandırmaya gayret ediyoruz. Belediye olarak ülkemizin güzel yarınlarının teminatı çocuklarımızın sağlıklı birey olarak büyümeleri, yeteneklerini sergileme fırsatı vererek boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma adına her yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımızı bu yıl da tüm heyecanıyla başlatıyoruz."

KAYITLAR 10 HAZİRANDA BAŞLIYOR

Yaz Spor Okullarını yoğun bir eğitim dönemini sonlandıran öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan uzak, spor ile stres atmalarını ve boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediklerini belirten Taban, "Bu yıl Yaz Spor Okullarımız için kayıtlarımızı 10 Haziran Pazartesi günü itibariyle almaya başlayacağız. Çocuklarımızın yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan, onlara spor alışkanlığı kazandıran yaz spor okulumuz sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedeflemekte. Unutmayalım ki bir İnsan sağlıklı olarak topluma kazandırıldığı takdirde onun topluma vereceği, toplumdan alacağından faza olacaktır." dedi.

8 BRANŞ

Yaz Spor Okullarını toplam 8 branşta düzenlediklerini belirten Taban, "Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Yüzme, Jimnastik ile DOSTUM bünyesinde yoğun bir rağbet gören Oryantiring, Okçuluk, Dağcılık Sportif Tırmanış branşları ile çocuklarımızın tatillerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Bugünün Yarını; Yarının Umudu Olan sevgili çocuklarımızın bu spor branşları ile çalışmalarını yapacakları yerler ise; Voleybol, Basketbol, Masa Tenisi, Cimnastik, Dağcılık Sportif Tırmanış ve Okçuluk çalışmaları Belediye Spor Salonunda, Oryantiring çalışmaları Kültür park içinde ve Yüzme branşımız Başakşehir Koleji Yüzme Havuzunda yapılacak." şeklinde konuştu.

ÜCRETLER

Yaz Spor Okulları ücretlerine de değinen Taban, "Voleybol 60 TL, Basketbol 70 TL, Masa Tenisi 40 TL, Oryantiring 60 TL, Yüzme 220 TL (servis dahil), Cimnastik 80 TL, Okçuluk 60 TL ve Dağcılık Sportif Tırmanış 50 TL'dir. Ücret yatırma işlemleri İnegöl Belediyesi Merkez Binası ile Ek Hizmet Tahsilat merkezlerinde yapılacaktır. Ücret yatırma işleminden sonra kesin kayıt işlemi ise Kültür park içi Belediyespor salonunda olacaktır. Kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize şort ve tişört verilecektir. Ayrıca Yaz Spor Okullarına kayıt için 713 90 20 nolu telefondan veya www.inegolbelediyespor.org adresinden daha fazla bilgi alınabilir" dedi.

İLK DÖNEM 10 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Taban, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sporla tanışmaları ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçladığımız Yaz Spor Okullarının bu seneki çalışma dönemleri ise; 1.dönem: 24 Haziran-24 Temmuz, 2.dönem ise: 02 Ağustos- 06 Eylüldür. Yeni branş açılabilmesi için en az 15 kişinin başvuruda bulunması gerektiğini de buradan özellikle belirtmek istiyorum. Düzenlemiş olduğumuz Yaz Spor Okulları çalışmalarımız ile ilçemizde yetenekli yavrularımıza daha düzenli ve programlı spor yapma imkanı sunarken, sporu ilçe geneline yayma hedefimizi de hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler