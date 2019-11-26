2019 Yeniay Yay burcunda! 26 Kasım Yeniay burçlara etkileri

Salı günü gerçekleşecek Yeniay 2019, Yay burcuna denk geliyor. Bu Yeniay'dan en çok etkilenen burçlar Yay, İkizler, Başak ve Balık olacak. Etkilenen burçların, ani olaylar nedeniyle kötü sonuçlarla karşılaşmaları mümkün. Yeniay Yay burcuna etkileri neler? Boğa, Oğlak ve Başak burçlarında evlilik görünüyor. Peki, hangi burcu ne bekliyor?

2019 YENİAY NE ZAMAN?

26.11.2019 İstanbul saatiyle 18:06'da Yay burcunun 4 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay'la birlikte çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlar ile ilgili olaylar gündemimizde olabilir. Yeniay'lar genel anlamda başlatma enerjisi taşırlar. Ancak bu Yeniay, ani olaylar yaratacak bir enerji taşıyor. Ortaklık veya eş nedeniyle para kaybı riskine dikkat. İçten canınızı sıkan bazı konulardaki düzelmeler ise; kalbinize ferahlık verebilir.

YENİAY'DAN EN ÇOK ETKİLENEN BURÇLAR HANGİLERİ?

Yeniay'dan en çok etkilenecek burçlar; Yay, İkizler, Başak ve Balık burcunun ilk on gününde doğanlar olacak. Yeniay anında kavuşum yapan sabit yıldız etkisiyle; fanatik tavırlar ortaya çıkabilir. Aynı zamanda iyi niyetli yardımlar ve yeni bazı tedavi yöntemlerinin bulunacağını da öngörebiliriz.

BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Yeniay'la birlikte; Boğa, Oğlak ve Başak burçlarının ilk on gününde doğanlar ani bir evlilik kararı alabilirler. Yükselen de ise; İkizler burcu var. Daha araştırmacı ve merakla hareket etmek bu iki hafta için iyi olacaktır. Bazıları tartışma nedeniyle işten ayrılabilirler. Yeniay anındaki su üçgen açısı etkisiyle de; özellikle Akrep, Yengeç ve Balık burçlarının ikinci on gününde doğan ve çalışma hayatı olanlar için, hayallerindeki kazançlara ulaşma fırsatı var.