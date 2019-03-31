2019 Yerel Seçim Sonuçları

Bartın
'ın Ulus
ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Hasan Hüseyin Uzun
kazandı.
Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Ulus'ta başkan seçildiğini açıkladı. Hasan Hüseyin
Uzun, "5 yıllık görev süremizde ilçenin çehresini değiştiren hizmetlere imza attık. Yeniden göreve seçilmemiz, bunun takdir edildiğinin bir göstergesidir. Bundan sonraki süreçte ilçemize en iyi hizmeti verebilmek ve projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.
AK Parti, Bartın, Hasan Hüseyin Uzun, Ulus, Güncel
Kaynak: AA