2019 Yerel Seçim Sonuçları

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Bolu'nun Gerede ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Allar kazandı.Allar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Gerede'de başkan seçildiğini açıkladı.Milletin teveccühünün başının üstünde yeri olduğunu belirten Allar, "Geredeli hemşehrilerimiz, bir 5 yıl daha bize bu kutsal emaneti verdi. Bundan dolayı mutluyuz. Hizmetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.