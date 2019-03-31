2019 Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya
'nın Taraklı
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP
Adayı İbrahim Pilavcı
kazandı.
Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Taraklı'da başkan seçildiğini açıkladı.
Dertlerinin bundan sonraki süreç olduğunu belirten Pilavcı, "Allah bizi mahcup etmesin, sözler verdik. Burada kardeşlik kazandı, ittifakı güçlendirdik. Önceki oyların üzerine oy kattık. Tek derdimiz bundan sonraki süreç." ifadelerini kullandı.
İbrahim Pilavcı, MHP, Sakarya, Taraklı, Güncel
Kaynak: AA