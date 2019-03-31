31 Mart 2019, 20:43
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2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP Adayı İbrahim Pilavcı kazandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre MHP Adayı İbrahim Pilavcı kazandı.

Pilavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Taraklı'da başkan seçildiğini açıkladı.

Dertlerinin bundan sonraki süreç olduğunu belirten Pilavcı, "Allah bizi mahcup etmesin, sözler verdik. Burada kardeşlik kazandı, ittifakı güçlendirdik. Önceki oyların üzerine oy kattık. Tek derdimiz bundan sonraki süreç." ifadelerini kullandı. İbrahim Pilavcı, MHP, Sakarya, Taraklı, Güncel
Kaynak: AA