2019 Yerel Seçim Sonuçları

AK Parti Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Hayrettin Güngör
, "Sahada gördüğümüz tablonun sandıklara yansıdığını görüyoruz." dedi.
AK Parti İl Başkanlığında seçim sonuçlarını izleyen Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 aydır sahada ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bunun da bir ekip çalışması olduğunu belirtti.
Cumhur İttifakı olarak hem AK Parti teşkilatı hem de MHP
teşkilatının uyum içinde bir çalışma yaptığına dikkati çeken Güngör, "Burada milletvekillerimizin büyük gayretleri oldu. Belediye başkan adaylarımız da ciddi gayret gösterdi. Şehrimizin her tarafını gezdik dolaştık. Sağ olsunlar hemşehrilerimizin çok ciddi, samimi bir ilgisini gördük. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Şu ana kadar nihai sonuçları almadık ama yüzde 50'nin üstünde bir oy sayımı yapıldı. Hamdolsun sonuçlar beklediğimiz gibi gidiyor."
İlerleyen saatlerde net sonuçlar alacakların seçimlerin Kahramanmaraş'a, ülkeye ve gönül coğrafyasına hayırlar getirmesini dileyen Güngör, "Sahada gördüğümüz tablonun sandıklara yansıdığını görüyoruz. Beklentimizde yaklaşık böyleydi." diye konuştu.
"Yüzde 70'leri yakalayacağız" Onikişubat
Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Hanefi Mahçiçek
ise sandık ve seçimin demokrasinin bayramı olduğunu söyledi.
Yeni kurulmuş bir belediye olduklarını dile getiren Mahçiçek, toplumun bütün kesimlerine ulaşarak önemli hizmetler yaptıklarını belirtti.
"2014'te yüzde 64 oy almıştık ancak bu seçimlerde yüzde 70'leri yakalayacağız." diyen Mahçiçek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş, AK Parti, Politika
Kaynak: AA