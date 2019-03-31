2019 Yerel Seçim Sonuçları

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Sinop'ta Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan seçildi.Ayhan, kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından CHP binası önünde düzenlenen kutlama programında partililere seslendi, kendisine oy verenlere teşekkür etti.Sinop halkının güvenlerine layık olabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Barış Ayhan, "Sinop'u Sinoplularla birlikte yöneteceğiz. Güzel günler bizi bekliyor. 'Martın sonu bahar' demiştik, o bahara hep birlikte ulaştık. Hep birlikte daha güzel bir Sinop yaratacağız. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Ayhan, Sinop'un yarınlarının aydınlık bir geleceğe sahip olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.Sinop'ta, 2014 yılındaki seçimlerde Belediye Başkanlığını CHP adayı Baki Ergül kazanmış, Ergül partisi tarafından tekrar aday gösterilmemişti.