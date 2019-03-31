2019 Yerel Seçim Sonuçları

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı Fevzi Kılıç kazandı.Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Erenler'de başkan seçildiğini açıkladı.Sahada 75 gün Erenler ilçesinin her kesimine hitap ettiklerini, bir araya geldiklerini, dertlerini dinlediklerini, projelerini anlattıklarını aktaran Kılıç, "Sandık iradesine saygılıyız. Çıkan sonuç, güzel ve beklediğimiz bir sonuç. Allah nasip ederse tabii bir sorumluluk var, almış olduğumuz sorumluluğu en güzel şekilde yerine getireceğiz. İnşallah Erenler haklımızın bize vermiş olduğu emanetin en güzel karşılığını seçimlerden sonra vereceğiz." dedi.Kılıç, MHP İlçe Başkanı, yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyesi adaylarına teşekkür ederek, "Hakikaten kendileri sonuna kadar bütün programlarımızda vardılar, ilişkilerimizi son derece iyiydi. Beraberce bir seçim süreci geçirdik, ittifaktan dolayı memnunuz." diye konuştu.