2019 Yerel Seçim Sonuçları

Nevşehir
Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti
'li Rasim Arı
'nın kazanmasının ardından, partililer tarafından kentte kutlama yapıldı.
AK Parti İl Binası önünde toplanan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan
" ve "Başkan Arı" şeklinde slogan attı.
Havai fişek gösterisinin yapıldığı alanda Nevşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından dinleti sunuldu. Şarkıcı Kürşat'ın seçim çalışmaları kapsamında hazırladığı "Geliyor Rasim Arı" adlı şarkısını seslendirmesinin ardından Arı, sahneye çıkarak vatandaşı selamladı.
Kente hizmet sunacak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Rasim Arı, kamuoyu ile paylaştığı projelerini vakit kaybetmeden hayata geçirmeye başlayacaklarını kaydetti.
Arı, "Bugün, bu yolculuğun sadece ilk durağı. Bir hayalimiz var diyerek yola çıktık. O hayalimiz bireysel bir hayal, bireysel bir ikbal ve istikbal davası değildi. O hayal, bu kutlu şehri hak ettiği yerlere ulaştırabilmenin hayaliydi. Rabbime binlerce kez şükürler olsun, bu hayali siz gerçekleştirdiniz. Bu özel şehrin belediye başkanlığı gibi onurlu bir görevi bana lütfeden Allah'a ve teveccüh gösteren siz değerli kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
Programda, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz
ve Yücel Menekşe
, Belediye Başkanı Atilla Seçen ile AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar da teşekkür konuşması yaptı.
Vatandaşlar daha sonra konvoya katılarak, kent merkezinde araçlarla tur attı.
Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel
Kaynak: AA