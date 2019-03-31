2019 Yerel Seçim Sonuçları

Bolu
'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP
adayı Tanju Özcan
kazandı.
Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Bolu'da başkan seçildiğini açıkladı.
"Bolulular beni hem milletvekili olarak seçti hem de belediye başkanı olarak seçti." diyen Özcan, "Allah onlardan razı olsun. İnsanları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Söz
verdiğim gibi tarafsız ve herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olacağım." şeklinde konuştu.
Özcan, bundan sonraki süreçte projelerini hayata geçirerek, söylediklerinin arkasında duracağını belirtti.
Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi, Bolu, Güncel
Kaynak: AA