31 Mart 2019, 22:47
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2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Orhan Yıldırım kazandı.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Orhan Yıldırım kazandı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karapürçek'te başkan seçildiğini açıkladı.

Zor bir seçim süreci yaşadıklarını ve bir dönem daha göreve getirildikleri anlatan Yıldırım, "Bir dönem daha buradayız. Halkımıza hayırlı hizmetler yapar, bu teveccühü karşılıksız bırakmayız inşallah." ifadelerini kullandı. Orhan Yıldırım, AK Parti, Sakarya, Karapürçek, Güncel
Kaynak: AA