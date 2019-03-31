2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: AA

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Elif Köse kazandı.Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda Safranbolu'da başkan seçildiğini açıkladı.En başından beri kazanacaklarına inandıklarını dile getirerek herkese teşekkür eden Köse, "Kampanya süresince hep seviyeli olmaya çalıştık. Beni destekleyen desteklemeyen herkese teşekkür ederim. İlçemizde birleştirici olacağız. Asla ayrıştırma olmayacak. Herkesi kucaklayacağız. Çok mutluyum. İlçemiz için çalışmak bana gurur veriyor." diye konuştu.Öte yandan, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililer, kutlama yaptı, araçlarıyla konvoy oluşturdu.Burada partililere seslenen Köse, herkese teşekkür etti.