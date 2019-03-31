2019 Yerel Seçim Sonuçları

Sakarya
'nın Akyazı
ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti
adayı Bilal Soykan
kazandı.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Akyazı'da başkan seçildiğini açıkladı.
Kendileriyle hareket eden MHP
ile AK Parti teşkilatındaki herkese ve ilçe halkına teşekkür eden Soykan, "Akyazı güzel olacak ve bunu hep beraber yapacağız. Akyazı'nın neye ihtiyacı varsa ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ne söz verdiysek Allah'ın izniyle hepsini yapacağız. MHP teşkilatı ve AK Parti teşkilatındaki herkese ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Emanetiniz emin ellerde." diye konuştu.
Sakarya, AK Parti, Akyazı, Güncel
Kaynak: AA