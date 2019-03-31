2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: AA

Bartın'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Cemal Akın kazandı.Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden belediye başkanlığına seçildiğini söyledi."Halkımız teveccüh etti, bizi yeniden göreve getirdi." diyen Akın, 5 yıl daha hizmetlerine devam edeceklerini kaydetti.Akın, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Seçim sürecini huzur ve sükunet içinde geçirmemiz, bizi ayrıca mutlu etmiştir. Belediye başkanlığı demek; huzurun, birlik, beraberliğin teminatı demek. Huzursuzluk yaratmak isteyenlere fırsat vermedik, halkımız da vermedi. Seçim sonuçlarının ilimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.