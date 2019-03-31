31 Mart 2019, 23:23
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2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Yasin Özlü kazandı.


Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Başiskele'de başkan seçildiğini açıkladı.


Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Özlü, güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.

Özlü, Başiskelelilerin evladına sahip çıktığını, açık ara farkla seçimleri kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra Başiskele için çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi. Güncel
Kaynak: AA