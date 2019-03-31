2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti
adayı Mehmet Yasin Özlü
kazandı.
Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Başiskele'de başkan seçildiğini açıkladı.
Seçimlerin herkes için hayırlı olmasını dileyen Özlü, güzel bir seçim dönemi geçirdiklerini söyledi.
Özlü, Başiskelelilerin evladına sahip çıktığını, açık ara farkla seçimleri kazandıklarını dile getirerek, "Bundan sonra Başiskele için çalışacağız. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Güncel
Kaynak: AA