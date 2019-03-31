2019 Yerel Seçim Sonuçları

Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Parti
'li adayı Bülent Erdoğan
kazandı.
Erdoğan, Hükümet
Konağı önünde yaptığı konuşmada, sandığa gidip oy kullanan tüm Bigalılara teşekkür etti.
Milletin kararının baş tacı olduğunu belirten Erdoğan, "Seçim çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık ve bugüne geldik. Kazanan inanın ki Biga oldu. Biz, 55 bin kişinin hizmetkarı olacağız, hizmetinizdeyiz. Biz size kesinlikle efendilik yapmayacağız. Bugünden sonra hiçbir siyasi görüş, etnik ayrımı yapmadan Biga'da yaşayan tüm hemşehrilerimize gönül belediyeciliğini hep birlikte yaşatacağız inşallah." dedi.
AK Parti, Çanakkale, Biga, Güncel
Kaynak: AA