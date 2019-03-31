2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kesin olmayan sonuçlara göre Edirne
Belediye Başkanlığını Recep Gürkan
kazandı.
Sonuçları CHP
İl Başkanlığında takip eden CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, Edirne Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Recep Gürkan
, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı basın toplantısı düzenledi.
Gaytancıoğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin seçimin galibi olduğunu belirtti.
Gürkan da, seçimlerin Türkiye
'ye hayırlı olmasını diledi.
Hakkında pek çok asılsız ve iftira boyutunda sözlerle kampanya yürütüldüğünü ifade eden Gürkan, bunlarla ilgili hukuki yollara başvuracağını söyledi.
YSK'da anlam veremedikleri bir yavaşlığın olduğunu ileri süren Gürkan, "Her şeye rağmen CHP seçmeni CHP bayrağını gönderden indirmemiştir" dedi.
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Kaynak: AA