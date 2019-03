2019 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: AA

İnegöl Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Alper Taban kazandı.İlçede yapılan kutlamada konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını, millete, ülkeye hayırlar getirmesini diledi.Gürel, "MHP'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Teşkilatımız zaten teşekkürün en güzelini hak ediyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşacağız artık. 4,5 yıl seçim yok. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz Allah'ın izniyle." ifadelerini kullandı.Alper Taban ise şunları kaydetti:"Niyet hayır dedik, akıbet hayır dedik ve hamdolsun bugün karşınızda dimdik duruyoruz. Bizlere inanan, bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Önce çalışmalarımızı yapalım dedik, gayret edelim dedik. Hamdolsun hiçbir şaibeye girmeden, işimizi yaparak, iş üreterek bugünlere geldik. Birileri konuştular, bizler işimizi yaptık. Birileri iftira attılar, bizler işimizi yaptık. Onun için biz şunu dedik; görelim Mevla'm neyler, neylerse güzel eyler. İlla başkan olalım demedik ama bir sevdamız var.Bizler sadece vitrinde gözüken, programları yapan, sevk ve idare eden arkadaşlarınızız. ama bu seçimin galibi, aziz milletimizdir. Hiç bir zaman zafer sarhoşluğu içinde olmadan, her zaman duruşumuzu koruyarak bilinçli bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bizler hizmet kadrolarıyız. Her zaman Allah'ın rızasını kazanma gayreti ile hizmet etmek için işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cumhur ittifakı ile daha güçlenen bu kadrolar, bundan sonra da İnegöl'e çok güzel 5 yıl yaşatacak inşallah. Genç ve dinamik bir ekip kurduk. Adalet ve Kalkınma Partisi, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi, ehliyetli ve liyakatli bu kadrolar inşallah en güzel hizmetleri sunacaktır. Her zaman hakkaniyetle hizmet edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi farklılaştırmadan herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz."AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ve MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun da vatandaşlara seslenerek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.