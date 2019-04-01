2019 Yerel Seçim Sonuçları

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AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, "Bartın belediye başkanlığı seçimlerinde geçersiz oyların ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız." dedi.Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçeriz oy sayısının fazla olması ve sandık görevlilerinden gelen geri bildirimler ile sandık sonuçlarının uyuşmadığı gerekçesiyle merkez belediye başkanlığı oylarının yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını bildirdi.Oyların yeniden sayılarak değerlendirilmesini istediklerini ifade eden Kalaycı, şöyle konuştu:"YSK'nın açıklamasına göre seçimi kazandığı belirtilen MHP ile AK Parti arasında 169 oy farkı var. Yine yaklaşık bin 513 geçersiz oy var. Bunun yanında partimiz 12 belediye meclis üyeliğini kazanırken, MHP'nin 7, CHP'nin 6 meclis üyesi seçilmiştir. Bartın belediye başkanlığı seçimlerinde geçersiz oyların ve mevcut oyların yeniden sayılması için itirazda bulunacağız. Bu kadar farkın olduğu yerde oyların yeniden değerlendirilmesiyle seçim sonucunun değişme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. İtiraz dilekçemizi de bu akşam veya yarın sabah vereceğiz."Her zaman Bartın'a, Bartın halkına hizmete talip olduklarını ve halkın tercihine saygılarının da sonsuz olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Kesin sonuçlar belli olunca kim belediye başkanı seçilirse seçilsin, bizim başkanımızdır, tebriğimizi yaparız. Bu da itirazlar sonucu yapılacak oy sayımı sonrası netlik kazanacaktır. Ayrıca tüm halkımıza, tüm siyasi partilere huzurlu, olaysız bir seçim süreci geçirdiğimiz için teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. İlk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.