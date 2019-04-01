01 Nisan 2019, 05:12
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2019 Yerel Seçim Sonuçları - İstanbul

- Kutlamalardan detaylar İSTANBUL - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti belediye başkanı adaylarının kazandığı, İstanbul'un Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde kutlamalar yapıldı.

- Kutlamalardan detaylar İSTANBUL - Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti belediye başkanı adaylarının kazandığı, İstanbul'un Zeytinburnu, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde kutlamalar yapıldı. Fatih, Zeytinburnu, AK Parti, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA