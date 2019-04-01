2019 Yerel Seçim Sonuçları - İstanbul

- Kutlamalardan detaylar İSTANBUL - Kesin olmayan sonuçlara göre <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> belediye başkanı adaylarının kazandığı, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a>'un <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/zeytinburnu/' title='Zeytinburnu'>Zeytinburnu</a>, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih/' title='Fatih'>Fatih</a> ve Eyüpsultan ilçelerinde kutlamalar yapıldı.