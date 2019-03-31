2019 Yerel Seçim Sonuçları - Karamürsel

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti adayı İsmail Yıldırım kazandı.Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Karamürsel'de başkan seçildiğini açıkladı.Çok mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Allah razı olsun Cumhur İttifakı'nın çok büyük bir başarısı. Destek veren bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Biz tabii bu saatten sonra geçmişte olduğu gibi bütün Karamürsel'in belediye başkanı olarak, tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz. Her şey Karamürsel için." ifadesini kullandı.Bu arada Vapur İskelesi önünde toplanan partililer kutlama yaptı.