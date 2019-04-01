2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar</br> <a class='keyword' href='/arac/' title='Araç'>Araç</a> konvoyundan detay</br>Havai fişek atılması <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tekirdag/' title='Tekirdağ'>Tekirdağ</a>'ın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suleymanpasa/' title='Süleymanpaşa'>Süleymanpaşa</a> ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cuneyt-yuksel/' title='Cüneyt Yüksel'>Cüneyt Yüksel</a> kazandı. Partililer kutlama yaptı.