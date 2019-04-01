01 Nisan 2019, 02:47
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2019 Yerel Seçim Sonuçları Kutlandı

- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar Araç konvoyundan detay Havai fişek atılması Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel kazandı.

- Parti binası önünde toplanan vatandaşlar
Araç konvoyundan detay
Havai fişek atılması Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cüneyt Yüksel kazandı. Partililer kutlama yaptı. Araç, Tekirdağ, Güncel
Kaynak: AA