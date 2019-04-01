2019 Yerel Seçim Sonuçları - Muş'ta Seçim Kutlaması

Muş
merkez ve Malazgirt
ilçesinde, resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Parti
'li kutlama yaptı.
İstasyon Caddesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplanan kalabalık, sevinç gösterisinde bulundu. Partililer, davul zurna eşliğinde halay çekti.
AK Parti Belediye Başkanı Feyat Asya
, yaptığı açıklamada, bir kez daha halkın takdiriyle belediye başkanı seçilmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
"Cumhurbaşkanı
bizi aday gösterdikten sonra şehrimizde girmedik sokak, çalmadık kapı ve sıkmadık el bırakmadık" ifadesini kullanan Asya, şunları belirtti:
"Bu anlamda tüm teşkilatlarımızla adeta bir demokrasi şölenine hazırlık olarak bugüne kadar çalışmalarımızı yaptık. İl merkezi ve ilçelerimizde hiç bir kavga
yaşanmadığından dolayı çok sevinçliyiz. Bu sevinç ve mutluluk aynı zamanda bizde daha fazlasıyla yük ve ağırlık taşımıştır ki bu halkımıza daha fazla hizmetkar olma noktasında gayretle samimiyetle ve tevazuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Toplanan halkımızın coşkusuna ortak olduk. Bu memleketteki asıl amacımız huzurun, güvenin ve kardeşliğin tesisidir."
AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da 4 ay boyunca belediye başkanıyla beraber çalıştıklarını söyledi.
Muş'un hizmetkarı olarak belediye başkanın yanında olacaklarını ifade eden Yaktı, "Malazgirt çok önemli bir ilçemiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında Malazgirt'e vurgu yaptığını hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı her yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt'te olduğu için tabi ki onur verici. Allah'a ham dolsun Malazgirt Belediyesini de gönül belediyeciliği kervanına kattık. Bundan sonra çalışma zamanı diyoruz." dedi.
Muş'un Malazgirt ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını AK Parti adayı Cengiz Altın
'ın kazanmasının ardından kutlamada bulunuldu.
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
Caddesi'nde bir araya gelen AK Parti'liler, sevinç gösterisi yaptı.
Toplanan kalabalığa desteklerinden dolayı teşekkür eden Altın, Malazgirt'i almanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
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Kaynak: AA