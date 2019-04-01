2019 Yerel Seçimleri

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya
Başkanı Yaşar Coşkun
, seçim sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, kazanan tüm belediye başkanlarını tebrik etti.
Demokratik iradenin yüzde 83'lere varan bir katılım oranıyla gerçekleştiği bu seçimde de halkın, demokrasiye duyduğu inancı ve sadakati büyük bir olgunlukla sergilediğini vurgulayan Coşkun, "31 Mart seçimleri sonunda hedefimiz, ekonomik istikrar ve kalkınmaya yönelik olmalıdır." ifadesini kullandı.
Seçimsiz 4,5 yıllık bir yönetim sürecinde bu hedefin yakalaması gayesiyle hareket edilmesi gerektiğini aktaran Coşkun, şunları kaydetti:
"Değişen uluslararası ekonomi-politik konjonktür içinde yeniden yazılan kuralların, kabullenen ve uygulayan tarafı değil, oyun kuran ve kuralları bizzat belirleyen tarafı olacak Türkiye
için vakit, geçmiş tecrübelerden olumlu dersler çıkarmak, bilginin ışığında ciddiyetle çalışmak ve üretmek vaktidir. Cumhur İttifakı'na güvenini esirgemeyen halkımızla birlikte MÜSİAD olarak sayın Cumhurbaşkanımızın ve çizdiği istikametin tam destekçisi olduğumuzu bir kez daha beyan ederiz. Seçim sonuçları hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Yeni dönem, Türkiye için şahlanma vakti olsun dileriz."
Türkiye, Yaşar Coşkun, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA