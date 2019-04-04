2019 Yerel Seçimleri

AK Parti Karabük
İl Başkanı İsmail Altınöz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara ilişkin açıklamada bulundu.
Altınöz, il başkanlığında yaptığı açıklamada, Karabük Belediye Başkanı seçilen Rafet Vergili
'yi, seçilen ilçe Belediye Başkanlarını ve Yortan Belde Belediye Başkanını tebrik etti.
İl Genel, Belediye Meclisi ve muhtarlıkları da kazananlara hayırlı olsun dileklerini ileten Altınöz, şöyle devam etti:
"Seçimlerde gayret gösteren tüm adaylarımızı, il ve ilçe teşkilatlarımızın fedakar mensupları, gençlik ve kadın kollarımızın vefakar ve cefakar mensuplarını ve belli bir görevi olmadan çalışmalarda katkı ve destek veren dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3-4 aydır yürüttüğümüz seçim kampanyamızda bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. İnandığı lider ve davası için bayrağımızı, davamızı, ülkemizi, memleketimizi daha ileriye taşımak adına yaptığımız uzun soluklu çalışmalarda, yorulmadınız gece ve gündüz demeden kapı kapı dolaştınız. Allah her birinizden razı olsun."
Altınöz, milletin siyasi iradesini özgürce ortaya koyduğunu ve demokrasinin kazandığını belirterek, "Her zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
önderliğinde devam edeceğiz. Tektemennimiz seçimin kentimize yakışır bir şekilde huzur içerisinde ve demokratik bir ortamda geçmişolmasıdır. Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.
Rafet Vergili, AK Parti, Karabük, Güncel
Kaynak: AA