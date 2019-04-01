2019 Yerel Seçimlerinde 78 İlde Resmi Olmayan Sonuçlar Belirlendi

Kaynak: DHA

31 MART Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye, televizyonların başında seçim haberlerine kilitlendi. Heyecan içerisinde geçen seçimlerde sandıkların büyük çoğunluğu açılırken, bazı illerde ise itirazlar nedeniyle sonuçlar alınamadı.Resmi olmayan sonuçlara göre saat 05.00 itibari ile 78 ilde sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul, Giresun ve Kırklareli'de ise sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu 3 ilde ilk iki sıradaki adaylar arasında başabaş bir çekişme yaşanıyor.KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDIResmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.HDP 6 İLDE KAZANDIGeçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİSeçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.MARDİN'DE AHMET TÜRK YİNE KAZANDIGeçen seçimde Mardin'den seçimi kazanan tel bağımsız il belediye başkanı seçilen Ahmet Türk, hakkında açılan terör soruşturması nedeniyle görevden alınarak yerine kayyum atandı. Seçimlere yine Mardin'den ancak bu kez HDP'nin adayı olarak katılan Ahmet Türk bir kez daha kazandı.MERSİN'DE CHP KAZANDI31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimi'nin en dikkat çeken adaylık başvurularından biri de Mersin'de yaşandı. İl Seçim Kurulu'na adaylık başvurularının son gününde İYİ Parti İl Başkanlığı'nca aday listesinin saat 17.00'den sonra teslim edilmesi nedeniyle Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi. Seçimin güçlü adaylarından Kocamaz'ın ardından Mersin'de başkanlık yarışı gündeme oturdu. Merakla beklenen yerlerden biri olan Mersin'de seçimin kazananı CHP adayı Vahap Seçer oldu.22 İLDE BAŞKANLIK EL DEĞİŞTİRDİ78 ilde resmi olmayan sonuçlara göre il belediye başkanlıklarından 23'ünde parti değişikliği meydana geldi. Bu duruma göre partilerin kazandığı ve kaybettiği illerin bilançosu şöyle:PARTİLER KAZANILAN BAŞKANLIKLAR KAYBEDİLEN BAŞKANLIKLARAK PARTİ 5 13CHP (M.İ.) 9 1MHP 7 4TKP 1 -HDP 1 5Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde belediye başkanlığını kazanan partiler ile seçim bölgelerindeki eski sonuçlar şöyle:İLLER KAZANAN ADAY PARTİ ESKİ BAŞKAN PARTİ01 Adana Zeydan Karalar CHP (M.İ.) Hüseyin Sözlü MHP02 Adıyaman Süleyman Kılınç AK PARTİ Fehmi Hüsrev kutlu AK PARTİ03 Afyon Mehmet Zeybek AK PARTİ Burhanettin Çoban AK PARTİ04 Ağrı Savcı Sayan AK PARTİ (C.İ.) Sırrı Sakik DBP (KAYYUM)05 Amasya Mehmet Sarı MHP Cafer Özdemir AK PARTİ06 Ankara Mansur Yavaş CHP (M.İ.) İbrahim Melih Gökçek AK PARTİ07 Antalya Muhittin Böcek CHP (M.İ) M.Menderes Türel AK PARTİ08 Artvin Demirhan Elçin CHP (M.İ.) Mehmet Kocatepe AK PARTİ09 Aydın Özlem Çerçioğlu CHP (M.İ.) Özlem Çerçioğlu CHP10 Balıkesir Yücel Yılmaz AK Parti (C.İ.) Ahmet Edip Uğur AK PARTİ11 Bilecik Semih Şahin CHP (M.İ.) Selim Yağcı AK PARTİ12 Bingöl Erdal Arıkan AK PARTİ Yücel Barakazı AK PARTİ13 Bitlis Nesrullah Tanğlay AK PARTİ (C.İ.) Hüseyin Olan DBP (KAYYUM)14 Bolu Tanju Özcan CHP (M.İ.) Alaaddin Yılmaz AK PARTİ15 Burdur Ali Orkun Ercengiz CHP (M.İ.) Ali Orkun Ercengiz CHP16 Bursa Alinur Aktaş AK Parti (C.İ.) Recep Altepe AK PARTİ17 Çanakkale Ülgür Gökhan CHP (M.İ.) Ülgür Gökhan CHP18 Çankırı İsmail Hakkı Esen MHP İrfan Dinç AK PARTİ19 Çorum Halil İbrahim Aşgın AK PARTİ Muzaffer Külcü AK PARTİ20 Denizli Osman Zolan AK PARTİ (C.İ.) Osman Zolan AK PARTİ21 Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı HDP Gültan Kışanak DBP (KAYYUM)22 Edirne Recep Gürkan CHP (M.İ.) Recep Gürkan CHP23 Elazığ Şahin Şerifoğulları AK PARTİ Mücahit Yanılmaz AK PARTİ24 Erzincan Bekir Aksun MHP Cemalettin Başsoy AK PARTİ25 Erzurum Mehmet Sekmen AK PARTİ (C.İ.) Mehmet Sekmen AK PARTİ26 Eskişehir Yılmaz Büyükerşen CHP (M.İ.) Yılmaz Büyükerşen CHP27 Gaziantep Fatma Şahin AK PARTİ (C.İ.) Fatma Şahin AK PARTİ28 Giresun . Kerim Aksu CHP29 Gümüşhane Ercan Çimen AK PARTİ Ercan Çimen AK PARTİ30 Hakkari Cihan Karaman HDP Dilek Hatipoğlu BDP (KAYYUM)31 Hatay Lütfü Savaş CHP (M.İ.) Lütfü Savaş CHP32 Isparta Şükrü Başdeğirmen AK PARTİ Yusuf Ziya Günaydın MHP33 İçel (Mersin) Vahap Seçer CHP Burhanettin Kocamaz MHP34 İstanbul Kadir Topbaş AK PARTİ35 İzmir M.Tunç Soyer CHP (M.İ.) Aziz Kocaoğlu CHP36 Kars Ayhan Bilgen HDP Murtaza Karaçanta MHP37 Kastamonu Rahmi Galip Vidinlioğlu MHP Tahsin Babaş AK PARTİ38 Kayseri Memduh Büyükkılıç AK PARTİ (C.İ) Mehmet Özhaseki AK PARTİ39 Kırklareli Mehmet Siyam Kesimoğlu CHP40 Kırşehir Selahattin Ekicioğlu CHP (M.İ.) Yaşar Bahçeci AK PARTİ41 Kocaeli Tahir Büyükakın AK PARTİ (C.İ.) İbrahim Karaosmanoğlu AK PARTİ42 Konya Uğur İbrahim Altay AK PARTİ (C.İ.) Tahir Akyürek AK PARTİ43 Kütahya Alim Işık MHP Kamil Saraçoğlu AK PARTİ44 Malatya Selahattin Gürkan AK PARTİ (C.İ.) Ahmet Çakır AK PARTİ45 Manisa Cengiz Ergün MHP (C.İ.) Cengiz Ergün MHP46 K.Maraş Hayrettin Güngör AK PARTİ (C.İ.) Fatih Mehmet Erkoç AK PARTİ47 Mardin Ahmet Türk HDP Ahmet Türk BAĞIMSIZ48 Muğla Osman Gürün CHP (M.İ.) Osman Gürün CHP49 Muş Feyat Asya AK PARTİ (C.İ.) Feyat Asya AK PARTİ50 Nevşehir Rasim Arı AK PARTİ Hasan Ünver AK PARTİ51 Niğde Emrah Özdemir AK PARTİ Faruk Akdoğan AK PARTİ52 Ordu Mehmet Hilmi Güler AK PARTİ (C.İ.) Enver Yılmaz AK PARTİ53 Rize Rahmi Metin AK PARTİ (C.İ.) Reşat Kasap AK PARTİ54 Sakarya Ekrem Yüce AK PARTİ (C.İ.) Zeki Toçoğlu AK PARTİ55 Samsun Mustafa Demir AK PARTİ (C.İ.) Yusuf Ziya Yılmaz AK PARTİ56 Siirt Berivan Helen Işık HDP Tuncer Bakırhan DBP (KAYYUM)57 Sinop Barış Ayhan CHP (M.İ.) Baki Ergül CHP58 Sivas Hilmi Bilgin AK PARTİ Sami Aydın AK PARTİ59 Tekirdağ Kadir Albayrak CHP (M.İ.) Kadir Albayrak CHP60 Tokat Eyüp Eroğlu AK PARTİ Eyüp Eroğlu AK PARTİ61 Trabzon Murat Zorloğlu AK PARTİ (C.İ.) Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu AK PARTİ62 Tunceli Fatih Mehmet Maçoğlu TKP Mehmet Ali Bul DBP (KAYYUM)63 Şanlıurfa Zeynel Abidin Beyazgül AK PARTİ (C.İ.) Celalettin Güvenç AK PARTİ64 Uşak Mehmet Çakın AK PARTİ Nurullah Çahan AK PARTİ65 Van Bedia Özgökçe Ertan HDP Bekir Kaya DBP (KAYYUM)66 Yozgat Celal Köse AK PARTİ Kazım Arslan AK PARTİ67 Zonguldak Ömer Selim Alan AK PARTİ Muharrem Akdemir CHP68 Aksaray Evren Dinçer AK PARTİ Haluk Şahin Yazgı AK PARTİ69 Bayburt Hükmü Pekmezci MHP Mete Memiş AK PARTİ70 Karaman Savaş Kalaycı MHP Ertuğrul Çalışkan AK PARTİ71 Kırıkkale Mehmet Saygılı AK PARTİ Mehmet Saygılı AK PARTİ72 Batman Mehmet Demir HDP Sabri Özdemir DBP (KAYYUM)73 Şırnak Mehmet Yarka AK PARTİ (C.İ.) Serhat Kadırhan DBP (KAYYUM)74 Bartın Cemal Akın MHP Cemal Akın MHP75 Ardahan Faruk Demir CHP Faruk Köksoy AK PARTİ76 Iğdır İsa Yaşar Tezel MHP (C.İ.) Murat Yikit DBP (KAYYUM)77 Yalova Vefa Salman CHP (M.İ.) Vefa Salman CHP78 Karabük Rafet Vergili MHP Rafet Vergili MHP79 Kilis Mehmet Abdi Bulut AK PARTİ Hasan Kara AK PARTİ80 Osmaniye Kadir Kara MHP (C.İ.) Kadir kara MHP81 Düzce Faruk Özlü AK PARTİ Mehmet Keleş AK PARTİ - İstanbul