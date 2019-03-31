2019 Yerel Seçimlerinde Ankara'da Hangi Aday Önde?

Uzun süredir beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlar sandıklara giderek oylarını kullandı ve artık sandıktan hangi adayın isminin çıkacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, Ankara'da hangi aday önde?

Partilerin aylarca yürüttüğü seçim çalışmalarının ve seçmenin karar verme sürecinin sonuna gelindi, oylar kullanıldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana gibi büyükşehirler seçimlerin en kritik olduğu noktalardı. Ankara'da hangi parti önde?

ANKARA'DA KİM ÖNDE?

Ankara'da iki güçlü rakip, AK Parti'den Mehmet Özhaseki ile CHP'den Mansur Yavaş'ın seçim yarışının sonucu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ankara'da toplam sandık sayısı 12.180 ve açılan sandık sayısındaki son durum ise 6.695 olarak belirlendi. Buna göre Mansur Yavaş, %49,55 oy oranına sahipken, Mehmet Özhaseki ise %47,87 oy oranıyla yarışı sürdürüyor.