2019 Yerel Seçimlerinde İstanbul'da Hangi Aday Önde?

Uzun süredir beklenen 31 Mart Yerel Seçimleri için vatandaşlar sandıklara giderek oylarını kullandı ve artık sandıktan hangi adayın isminin çıkacağı merak konusu olmaya başladı. Peki, İstanbul'da hangi aday önde?

Partilerin aylarca yürüttüğü seçim çalışmalarının ve seçmenin karar verme sürecinin sonuna gelindi, oylar kullanıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi büyükşehirler seçimlerin en kritik olduğu noktalardı. İstanbul'da hangi parti önde?

İSTANBUL'DA KİM ÖNDE?

İstanbul'da iki güçlü rakip, AK Parti'den Binali Yıldırım ile CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışının sonucu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İstanbul'da toplam sandık sayısı 31.186 ve açılan sandık sayısındaki son durum ise 24.335 olarak belirlendi. Buna göre Binali Yıldırım, %50,21 oy oranına sahipken, Ekrem İmamoğlu ise %47,24 oy oranıyla yarışı sürdürüyor.